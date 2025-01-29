Региональный педагогический семинар прошел в Серпухове

В рамках проекта первоклассники за первый год обучения проходят сразу программу первого и второго класса.

Так, ученики, поступившие в первый класс в 2022 году, уже учатся в четвертом классе. В этом учебном году они завершат начальную ступень образования. Программа ориентирована на мотивированных и подготовленных детей, которые уже умеют читать и писать, а также проявляют интерес к обучению. Для поступления в такой класс будущие школьники проходят специальный отбор.

В настоящее время в школе № 18 функционируют три таких класса, каждый из которых состоит из 28 учеников. Обучение по ускоренной программе требует высокой квалификации педагогов, поэтому учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации. Каждую пятницу для них организуются обучающие мероприятия, что помогает поддерживать высокий уровень преподавания.

Для обмена опытом и совершенствования проекта на базе школы был проведен Региональный семинар «Обмен лучшими практиками реализации проекта „Эффективная начальная школа“. Участники семинара из разных районов Московской области провели открытые уроки, мастер-классы, выступили с докладами и приняли участие в психологических практикумах. Это мероприятие стало важным шагом в развитии проекта и его дальнейшей популяризации.

Проект «Эффективная начальная школа» продолжает демонстрировать свою успешность, предоставляя детям возможность получить качественное образование в ускоренные сроки.