Региональный оператор по работе с отходами Подмосковья напомнил о правильной парковке зимой

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«Такая парковка препятствуют проезду спецтехники к местам сбора ТКО (контейнерным площадкам). Там, где проезжает легковой автомобиль, мусоровоз проехать не может», - уточнили в ведомстве.

Если проезд станет невозможным, то работники компании сфотографируют машину, перекрывшую его. За это предусмотрели штраф. В отдельных случаях возможна эвакуация автомобиля.

Также нарушение могут зафиксировать местные жители и сообщить о нем с помощью мобильного приложения «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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