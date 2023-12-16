16 декабря 2023, 14:16

Региональный оператор МСК-НТ продлил акцию «Амнистия на пени» в Подмосковье до 31 декабря

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Региональный оператор МСК-НТ продлил акцию «Амнистия на пени» в Московской области до 31 декабря. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

В акции можно поучаствовать, оплатив квитанцию за коммунальные услуги.

«Регоператор рекомендует оплачивать коммуналку онлайн и в одном месте. Специально для этого, в личном кабинете Сбербанка появилась новый удобный функционал „ДОМ“. Если вы регулярно оплачиваете счета по нескольким объектам - просто добавьте необходимый адрес и система автоматически „соберет“ все начисления по нему», - уточнили в ведомстве.

Также оплатить счет можно без комиссии на сайте МСК-НТ в разделе «оплатить ТКО», в личном кабинете МосОблЕИРЦ, «Мосэнергосбыта» или «Сбербанке Онлайн». Сделать это можно лично в отделениях Почты России, Сбербанка, «МосОблЕИРЦ» или «Мосэнергосбыта».

Жителям Подмосковья напомнили, что если не оплачивать счета ежемесячно, то в случае пользования льготой клиент ее лишится. При этом задолженность с пени будут взыскивать через суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Мусор
16 декабря 2023, 14:53
Предновогодний форум для предпринимателей стартовал в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Форум «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“ начался в гастроквартале „Три вокзала. Депо“ в Москве. Мероприятие организовали министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и подмосковный центр „Мой бизнес“.

На форуме пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, ярмарка-выставка и концерт. В первый день мепрориятие посетили более двух тысяч человек.

«В первую очередь, это предприниматели, для которых форум стал площадкой для деловых коммуникаций. Отличительной чертой форума является ярмарка-выставка, где бизнес Московской области представил свою новогоднюю продукцию. Всего ее участниками стали более 40 компаний», - рассказала зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Во второй день на форума обсудят уникальность продукта, основные принципы тайм-менеджмента и другие темы. Ярмарка-выставка продолжит работу.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте.

Участие бесплатное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Бизнес
16 декабря 2023, 14:26
Инаугурация главы городского округа прошла в Чехове
Татьяна Афанасьева
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В культурно-творческом центре «Дружба» состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Чехов Михаила Собакина. На церемонию приехал бывший глава муниципалитета Григорий Артамонов.

«По результатам открытого голосования Советов депутатов городского округа Чехов решил избрать на должность главы городского округа Чехов Михаила Собакина сроком на пять лет», - рассказала председатель Совета депутатов городского округа Галина Козина.

Собакин торжественно произнес присягу и пообещал развивать округ.

«Вступая в должность главы муниципального образования городского округа Чехов Московской области, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, законы РФ и Московской области, устав городского округа Чехов», - произнес Собакин.

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Чехов
16 декабря 2023, 13:14
Софьинская школа в Наро-Фоминске отпраздновала 40-летие
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В Наро-Фоминске Софьинская школа отметила 40-летие. Тема празднования — авиационная. В эти предпраздничные дни к традиционным новогодним украшениям в образовательном учреждении добавился авиадекор. Строгая униформа бортпроводников, «иллюминаторы» в обрамлении белых «облаков» и доброжелательный отзывчивый летный состав.

Девятиклассница Мариам Еганян - многократная участница и победительница различных олимпиад и конкурсов. А еще она начинающая журналистка. И хотя свою жизнь после окончания школы Мариам планирует связать с медициной, увлечение журналистикой дает ей возможность первой узнавать интересные новости и учиться грамотно излагать свои мысли.

«Многие педагоги поспособствовали моим успехам в учебе, благодаря им я заинтересовалась биологией, журналистикой, другими предметами. Лично я, когда вспоминаю какие-то года, прожитые в школе, делаю это с теплом и радостью», - рассказала школьница Мариам Еганян.

Мариам вместе с ребятами из школьного кружка юнкорров осветили празднование 40-летия любимой школы. Софьинская школа - из тех, куда бывшие выпускники так любят возвращаться, в том числе в качестве педагогов.

«Наша школа очень уютная, отличается тем, что здесь немного учеников, но очень дружный коллектив. У нас есть выпускники, которые работают в разных сферах - они приезжают к нам, привозят своих детей, и это очень радостно», - сообщила преподаватель иностранного языка Наталья Сайб.

Школу в Софьине построили в 1983 году по проекту болгарских архитекторов. За 40 лет многое изменилось и в стране, и в регионе, но неизменным остается стремление коллектива школы покорять новые высоты.

«40 лет высокого полета - мы в это вкладывали то, что какую цель ставим - мы ее добиваемся. Нам бы хотелось, чтобы дальше наша школа продолжала дарить, самореализовываться и быть дорожкой в большой путь, особенно для наших обучающихся и выпускников. Чтобы выпускники всегда желали вернуться в стены родной школы», - заявила директор учебного заведения Лилия Андреева.

Коллектив школы получили благодарственные письма и подарки от Мособлдумы, территориального управления Селятино и администрации Наро-Фоминского округа.

«Я желаю всему коллективу вместе с капитаном сегодняшнего авиалайнера счастливого пути, творческого подъема, энтузиазма и радости. Радость от того, что ты учишь именно в Софьинской школе НФГО, радость от того, что ты работаешь в этом коллективе», - пожелала замглавы округа Светлана Малыхина.

Впереди у коллектива Софьинской СОШ - новые задачи. Уже в следующем году школу ожидает объединение с местным детским садом. И в школе-авиалайнере появятся совсем юные «пассажиры» - дошколята.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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Наро-Фоминск Школы
16 декабря 2023, 13:03
Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи прошел в Котельниках
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Волонтеры и военнослужащие Котельников прошли мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи от специалистов Российского Красного Креста. По статистике оказать ее грамотно может лишь каждый четвертый. Чрезвычайная ситуация может случится где угодно: в кафе, парке или просто на улице.

Участники мероприятия научились правильной сердечно-легочной реанимации, наложению шины и помощи человеку без сознания.

«От многих наших действий зависит жизнь нашего близкого или человека, находящегося рядом, поэтому знания оказания первой помощи - это очень важно», - рассказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

За два часа ребята узнали, как оказать доврачебную помощь при легких ушибах, серьезных травмах, проводить реанимационные действия. Каждое действие тренера нужно было запомнить, а потом показать самому. Кира Лаврова всегда мечтала помогать людям. Уже год как девушка является волонтёром. Вместе с коллегами они навещают ветеранов и делают первые шаги в медицине.

«У нас периодически такие лекции, мастер-классы, но каждый раз ты все равно что-то новое запоминаешь, что-то интересное для себя и напоминаешь себе, что надо делать в таких ситуациях», - рассказала участница мастер-класса Кира Лаврова.

Мастер-класс увлек даже тех, кто уже умеет оказывать первую помощь. Элвин Алиев - студент третьего курса медицинского вуза. Вроде будущий врач уже умеет читать рентгеновские снимки, слушать больного, а все равно с интересом слушал спикера.

«Ты что-то повторяешь, что-то узнаешь новое, например, какие-то лайфхаки, как я сейчас понимал, что некоторые тонкости нужно запомнить. Как правильно помогать тяжелобольному пациенту, если ты один находишься рядом», - пояснил Алиев.

Полученные знания для волонтеров окажутся полезными.

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Котельники

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