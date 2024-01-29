29 января 2024, 22:54

Региональный форум студотрядов «Холодно не будет!» завершился в Подмосковье

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Региональный форум под девизом «Холодно не будет!» прошел на базе оздоровительного комплекса «Горизонт» в Клину с 26 по 28 января. Это ежегодное мероприятие организовывается перед началом всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», которая собирает активистов на территории Подмосковья.

В рамках акции «Снежный десант» более 100 активистов отправятся в различные районы Подмосковья с 2 по 11 февраля. Они помогут ветеранам и семьям военнослужащих с хозяйственными делами и уборкой снега.

«Также ребята будут приводить в порядок исторические мемориалы, проводить профориентационные занятия в школах и концерты в местных домах культуры», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

На форуме отряды представили свои проекты и мастер-классы, прошли трудовую практику и разработали собственные программы в практических и лекционных форматах.

В 2024 году российским студенческим отрядам исполняется 65 лет, а движению РСО - 20 лет. Поэтому в этом году акция «Снежный десант» будет особенно масштабной и приближена к своим историческим корням.

«Также в этом году ребята отправились в другие регионы, чтобы набраться опытом и познакомиться с традициями», - отметил руководитель регионального отделения РСО Павел Ковалев.

Подведение итогов региональной акции запланировано на 22 февраля, а всероссийские итоги обсудят в Архангельске с 23 по 26 февраля.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году и насчитывает более 3,5 тысячи активистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Студенты
29 января 2024, 22:29
Прокуратура Подмосковья организовала проверку из-за трещины в фасаде дома в Пересвете
Прокуратура Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Московской области организовала проверку после появления трещины на фасаде многоквартирного дома, расположенного на Октябрьской улице в Пересвете. Жильцы дома оперативно эвакуированы и временно размещены в ДК «Космос».

В ходе проверки специалисты Сергиево-Посадской городской прокуратуры установят причины произошедшего, а также дадут оценку исполнения требований федерального законодательства, которым регламентируется порядок содержания и ремонта дома.

Кроме того, сотрудники прокуратуры проконтролируют соблюдение жилищных прав граждан многоквартирного дома.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад
29 января 2024, 22:13
Переселение аварийных домов обсудили на встрече с Министерством строительного комплекса Подмосковья
Министерство стройкомплекса Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Представители Министерства строительного комплекса Московской области организовали прием граждан. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра Константин Лапин и сотрудники отделов ведомства. Общение проходило как лично, так и в формате онлайн.

В ходе приема граждане задавали вопросы, связанные с переселением из аварийного жилья, получением жилищных сертификатов, выплатой выкупной стоимости и сроками реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года. Представители ведомства рассмотрели девять обращений жителей из разных городских округов.

Одной из заявительниц была Галина Хованская из Щелкова. Женщине сообщили, что ее дом на улице Кооперативная, № 19/5, включен в программу переселения зданий, признанных аварийными после 2017 года. В настоящее время администрация рассматривает варианты приобретения квартиры на вторичном рынке.

Каждый получил разъяснения, а ответственным лицам были даны поручения по вопросам обращений. Их исполнение находится на особом контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к началу лета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Щелково Аварийное жилье
29 января 2024, 21:56
Более тысячи нарушений по содержанию территорий устранили в Подмосковье с начала года
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Более тысячи нарушений по содержанию территорий устранили на территории Московской области благодаря системе «Безопасный регион». Камеры стали незаменимыми помощниками в работе сотрудников ГУСТ МО.

Теперь инспекторы могут проводить проверки без предварительного уведомления коммунальных служб. Так, они могут получить реальную картину состояния объектов, поскольку никакой информации о проведении инспекций заранее не предоставляется.

Широкая сеть камер охватывает множество объектов наблюдения: контейнерные площадки, дворовые и общественные территории, детские игровые площадки.

«С начала месяца в Подмосковье устранено 1 064 замечания в содержании, зафиксированных инспекторами с помощью камер „Безопасный регион“. Специалисты прекрасно знают, что если затянуть с выполнением, можно получить штраф», - указала руководитель ГУСТ МО Светлана Аипова.

Она также добавила, что несмотря на регулярные предупреждения, нарушители все еще встречаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
29 января 2024, 21:36
Взаимодействие участковых полицейских со старостами сельских поселений обсудили в Подмосковье
Главное управление территориальной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Рабочее совещание по вопросам взаимодействия участковых сотрудников полиции со старостами сельских поселений состоялось в ГУ МВД России по Московской области. Подобные мероприятия способствуют повышению уровня безопасности населения.

Сотрудник Министерства территориальной политики Андрей Урусов подчеркнул, что в Подмосковье существует 57 муниципальных образований, в которых действует около 3,5 тысячи старост. Именно старосты лучше всех знакомы с точками напряжения и проблемами, а также понимают, когда необходимо вмешаться.

«Совместными усилиями мы можем сдвинуть с места ситуацию и перейти от реактивных действий к превентивным», - указал Андрей Урусов.

На совещании также обсудили механизм более тесного взаимодействия между каждым участковым полицейским и членами Ассоциации старост Московской. Это поможет более оперативно решать возникающие проблемы.

Руководитель Ассоциации Федор Степанов поблагодарил ГУ МВД за проактивность и инициативу в организации совместной работы.

«Работа по обеспечению наших граждан не может проводиться без старост сел и деревень, ведь они как никто другой знают обстановку „на местах“ и их бдительность и активность позволит усилить работу полиции при обеспечении общественного порядка», - добавил Федор Степанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Полиция

Новости по теме