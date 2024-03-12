Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства начнется в Подмосковье 10 апреля

«Мы предусмотрели как очный формат на шести крупнейших площадках и удобный онлайн-формат», - прокомментировала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Посетить мероприятие можно будет в Раменском, Мытищах, Дубне, Долгопрудном, Подольске и Ногинске. Работодатели презентуют свои предприятия, расскажут об условиях труда, выпускаемой продукции и других особенностях работы.

Ярмарка вакансий - это возможность найти достойную работу рядом с домом или в любой точке региона. Помимо этого, у школьников будет возможность пройти профориентацию и определиться с выбором будущей профессии. Подробнее с условиями ярмарки можно ознакомиться на сайте.

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