Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Подмосковье

Региональный этап продлится до 28 февраля. За это время знания по 24 предметам продемонстрируют около 25 тысяч школьников Московской области.

Всероссийская олимпиада охватит такие предметы, как астрономия, обществознание, математика, информатика, химия, русский, английский и испанский языки. В этом году ВсОШ будут проводить на 206 площадках по всему Подмосковью - это на 16 локаций больше, чем годом ранее.

Напомним, ежегодно в региональном этапе всероссийской олимпиады участвуют более 130 тысяч ребят со всей страны.

В Московской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Более тысячи учащихся 9-11 классов написали работы по мировому художественному искусству. Об этом