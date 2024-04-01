Региональный этап конкурса «Мастер года» для педагогов колледжей начался в Подмосковье

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Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, участники представят более 60 направлений подготовки. Среди них инновационные: ромышленная автоматика и сельскохозяйственные биотехнологии.

Во второй этап конкурса прошли 57 педагогов из 39 образовательных учреждений. Они сразятся в конкурсах «Я - Мастер» и «Мастер-класс».

В ведомстве добавили, что по итогам конкурса определят 10 финалистов и победитель, который представит регион на всероссийском этапе в Тюмени.

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