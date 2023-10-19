Региональный этап конкурса «Флагманы образования» начался в Подмосковье
Региональный этап конкурса «Флагманы образования» стартовал в Подмосковье. Участниками стали 30 педагогов и управленцев системы образования.
Конкурсанты уже приступили к испытанию под названием «Чемпионат управленческий решений». Участникам предстоит решить кейсы по профессиональной тематике. Для этого им необходимо разработать проект, предложив те или иные инструменты решения проблемы.
После заключительного испытания «Стратегическая сессия» состоится церемония награждения.
«Победители примут участие в финале конкурса, который состоится 3–6 ноября в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», - отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Зарплаты работников бюджетной сферы в Московской области вырастут с 1 января 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
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