Региональный этап чемпионата «Профессионалы» по технологии моды завершился в Подмосковье

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, участники соревновались в декорировании швейных изделий. В тройку лидеров вошли Анастасия Мочай из Ивантеевского Образовательного центра № 2, Александра Евсеева из балашихинской школы №12 и Анна Ланг из балашихинской школы № 3.

Участники использовали разные техники декорироватия. Среди них - вышивка, аппликация, печать и многое другое. Они проявили свои творческие способности и показали навыки сочетания цветов, текстур и форм.

«Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов в развитии своих талантов и профессиональной карьере», - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил начало записи детей в первый класс. В будущем учебном году школы примут еще свыше 100 тысяч детей.

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