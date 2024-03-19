Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Ногинске

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«Эти конкурсы важны для профориентации, то есть ребята сразу понимают, может быть сделают свой выбор в сторону силовых структур», - отметил заместитель начальника отдела по военно-политической работе Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Евгений Аксаков.

На региональный этап прибыли шесть команд из разных уголков Подмосковья. Участников ждет насыщенная программа: встречи с экспертами, теоретические занятия и выполнение заданий на полосе препятствий. Особый интерес вызвала выставка современного вооружения ОМОНа «Пересвет» из Сергиева Посада, организованная специально для курсантов колледжа и участников чемпионата.

Региональный этап Чемпионата «Профессионалы» продлится до 29 марта, после чего лучшие команды отправятся на федеральный уровень соревнований.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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