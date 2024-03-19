Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Ногинске
В Ногинске на базе колледжа «Энергия» торжественно открыли региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — 2024. Мероприятие началось с выступления военно-патриотического объединения «Отдельная группа специального назначения „Бригада К“» центра специальной подготовки, а также вокальных и танцевальных номеров в исполнении курсантов колледжа.
«Эти конкурсы важны для профориентации, то есть ребята сразу понимают, может быть сделают свой выбор в сторону силовых структур», - отметил заместитель начальника отдела по военно-политической работе Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Евгений Аксаков.
На региональный этап прибыли шесть команд из разных уголков Подмосковья. Участников ждет насыщенная программа: встречи с экспертами, теоретические занятия и выполнение заданий на полосе препятствий. Особый интерес вызвала выставка современного вооружения ОМОНа «Пересвет» из Сергиева Посада, организованная специально для курсантов колледжа и участников чемпионата.
Региональный этап Чемпионата «Профессионалы» продлится до 29 марта, после чего лучшие команды отправятся на федеральный уровень соревнований.
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