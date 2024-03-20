Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству стартовал в Серпуховском колледже

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в компетенции «Туризм» примут участие ученики из разных школ и гимназий, а в дисциплине «Управление складированием» будут соревноваться юные профессионалы школы № 16 Серпухова.

По словам директора Серпуховского колледжа Татьяны Федоровой, чемпионат проводится по наиболее востребованным компетенциям в Подмосковье. Кроме того, для школьников подобные соревнования - это отличная возможность определиться с выбором будущей профессии.

На торжественном открытии чемпионата участники и жюри принесли клятву о том, что состязание будет честным, а судейство беспристрастным и справедливым, а также перед гостями мероприятия выступил хореографический коллектив колледжа «Талисман».

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