Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству стартовал в Серпуховском колледже
В Серпуховском колледже стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы — 2024». Участники соревнований сразятся в дисциплинах «Туризм» и «Управление складированием».
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в компетенции «Туризм» примут участие ученики из разных школ и гимназий, а в дисциплине «Управление складированием» будут соревноваться юные профессионалы школы № 16 Серпухова.
По словам директора Серпуховского колледжа Татьяны Федоровой, чемпионат проводится по наиболее востребованным компетенциям в Подмосковье. Кроме того, для школьников подобные соревнования - это отличная возможность определиться с выбором будущей профессии.
На торжественном открытии чемпионата участники и жюри принесли клятву о том, что состязание будет честным, а судейство беспристрастным и справедливым, а также перед гостями мероприятия выступил хореографический коллектив колледжа «Талисман».
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