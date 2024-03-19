Региональный чемпионат по профессиональному мастерству стартовал в Орехово-Зуевском ГГТУ

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, университет проводит соревнования по четырем компетенциям: преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, преподавание английского языка в дистанционном формате и охрана труда.

В первый день чемпионата участники протестировали оборудование, а также посетили аудитории, в которых пройдет турнир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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