Региональный агрофорум прошел в Подмосковье

Первые паспорта вручили еще 17 школьникам Балашихи. Торжественное мероприятие провели в рамках акции «Мы — граждане России».

Документы подросткам вручал глава городского округа Балашиха Сергей Юров и городской прокурор Никита Брыкин. Торжественную церемонию проводят каждый месяц в здании администрации города.

«Хочу пожелать вам оставаться патриотами нашей страны, Подмосковья, Балашихи, любить свою семью и своих близких, ставить перед собой самые амбициозные цели и в обязательном порядке их достигать. Сегодня в нашей стране есть огромные возможности реализовываться в учебе, в спорте, в творчестве, в профессии. Только вперед, дерзайте, с праздником!» - сказал Сергей Юров.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить об этом при подаче заявления в многофункциональном центре. Всего в этом году в центре «Мои документы» выдали около 4600 паспортов: из них свыше 1600 тем, кто достиг 14 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школьники Подмосковья 27 апреля примут участие в акции «День добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».