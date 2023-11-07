Региональные соревнования по французскому боксу прошли в Одинцове

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Савват - французское боевое искусство, в котором используются комбинации элементов западного бокса и удары ногами. Для Московской области это достаточно молодой вид спорта, но стремительно набирающий популярность.

Лучшие бойцы из трех регионов страны выступили на соревнованиях в Одинцове.

«На турнире Московской области участвует 100 участников. Команда из города Одинцово - 30 человек», - рассказал председатель Федерации савата Московской области Герман Львов.

По словам главного тренера сборной команды России по саввату Сергея Буланова, эти состязания стали отборочным этапом перед Кубком России и соревнованиями «Серебряная перчатка» в Санкт-Петербурге.

Напомним, первый в истории чемпионат Московской области по французскому боксу прошел в Одинцове в 2022 году. Спустя год, в мае 2023-го спортсмены из Подмосковья выиграли 15 медалей на первенстве России по саввату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона посетить выставку « Россия ».

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