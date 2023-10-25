Региональная конференция по подготовке педагогов прошла в Мособлдуме

По поручению спикера регионального парламента Игоря Брынцалова конференцию открыл заместитель председателя регионального парламента Олег Рожнов. Он подчеркнул, что все мероприятия в Московской области, проводимые в рамках Года педагога и наставника, направлены на повышение престижа профессии учителя.

«Сегодня здесь собрались люди, для которых педагогическая деятельность - не только профессия, но и смысл всей жизни», - поприветствовал участников Олег Рожнов.

Рожнов обратил отдельное внимание на тот факт, что за последние годы преподавательская среда сильно изменилась. Сейчас на первое место выходит создание новых и трансформация уже существующих моделей обучения молодых специалистов. При этом Московская область является регионом-рекордсменом по количеству учащихся.

«У нас более миллиона школьников. В такой ситуации растет и численность учителей, которых в регионе насчитывается более 60 тысяч. Безусловно, чтобы дети выросли успешными, достойными гражданами своей страны, неизменным приоритетом и центром внимания всех органов власти должно оставаться образование», - добавил Рожнов.

Он также акцентировал внимание на патриотическом воспитании подрастающего поколения. Именно знания о героях России и важных исторических фактах позволяют привить уважение к старшим и любовь к своему Отечеству.

Отметим, что на территории Московской области действуют программы «Социальная ипотека» и «Земский учитель». Кроме того, выпускники профессиональных образовательных организаций, которые пришли на работу в государственные или муниципальные учреждения, могут получить дополнительные 150 тысяч рублей, а также ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей в течение трех лет с момента начала трудовой деятельности.

«Такие меры материальной поддержки направлены на привлечение и закрепление педагогов в образовательных организациях региона», - подытожил Олег Рожнов.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».