Региональная акция о правилах проведения ЕГЭ прошла в Дубне
Региональная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла в Дубне. На мероприятии присутствовали свыше 300 родителей школьников округа и соседних городов. Участникам акции рассказали о мифах и реальности о ЕГЭ, а также правилах проведения экзамена.
Спикеры ответили на многие вопросы: как проводят экзамен в ППЭ, чем можно пользоваться на ЕГЭ, а что категорически запрещено и многое другое.
Начальник Управления народного образования города Дубна Светлана Жаленкова рассказала о результатах сдачи ЕГЭ выпускниками города. Отмечается, что более 80% выпускников округа поступило в вузы Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Родителям также рассказали о правилах поступления в вузы в следующем году.
«Такие мероприятия помогают определиться выпускникам с выбором учебных предметов для сдачи ЕГЭ, сделать осознанный выбор своего будущего», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.
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