Региональная акция о правилах проведения ЕГЭ прошла в Дубне

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Спикеры ответили на многие вопросы: как проводят экзамен в ППЭ, чем можно пользоваться на ЕГЭ, а что категорически запрещено и многое другое.

Начальник Управления народного образования города Дубна Светлана Жаленкова рассказала о результатах сдачи ЕГЭ выпускниками города. Отмечается, что более 80% выпускников округа поступило в вузы Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Родителям также рассказали о правилах поступления в вузы в следующем году.

«Такие мероприятия помогают определиться выпускникам с выбором учебных предметов для сдачи ЕГЭ, сделать осознанный выбор своего будущего», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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