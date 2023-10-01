«Регион с мощным потенциалом». Матвиенко поздравила Подмосковье с Днем Московской области

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«Подмосковье - стабильный и перспективный во всех отношениях регион с мощным потенциалом, широкими возможностями дальнейшего социально-экономического развития», - подчеркнула она.

Матвиенко обратила внимание, что в области реализуют масштабные инновационные и инвестиционные проекты, передовые программы в сферах здравоохранения, науки и образования, а промышленную и транспортную инфраструктуру постоянно совершенствуют.

«Находят всестороннюю поддержку предпринимательские инициативы, особенно нацеленные на открытие импортозамещающих производств», - подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко назвала важным тот факт, что в центре внимания подмосковных властей всегда находятся актуальные для жителей Подмосковья вопросы.

«Во многом благодаря этому регион остается одним из наиболее привлекательных для жизни, является лидером по росту численности населения», - указала она.

Все позитивные тенденции в Московской области, выразила надежду спикер Совфеда, найдут свое продолжение, а регион ждет немало успехов и достижений. Его жители, добавила Матвинеко, будут опираться на традиции старших поколений и только поспособствуют укреплению и процветанию малой родины.

«Поздравляю вас и всех жителей области с Днем Московской области. <…> Желаю всем здоровья, счастья и добра», - заключила она.

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