«Регион с мощным потенциалом». Матвиенко поздравила Подмосковье с Днем Московской области
Подмосковье показало себя как стабильный и перспективный во всех отношениях регион, где во главу угла ставят решение актуальных для людей вопросов. На это указала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Дня Московской области на имя губернатора Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
«Подмосковье - стабильный и перспективный во всех отношениях регион с мощным потенциалом, широкими возможностями дальнейшего социально-экономического развития», - подчеркнула она.
Матвиенко обратила внимание, что в области реализуют масштабные инновационные и инвестиционные проекты, передовые программы в сферах здравоохранения, науки и образования, а промышленную и транспортную инфраструктуру постоянно совершенствуют.
«Находят всестороннюю поддержку предпринимательские инициативы, особенно нацеленные на открытие импортозамещающих производств», - подчеркнула спикер Совфеда.
Матвиенко назвала важным тот факт, что в центре внимания подмосковных властей всегда находятся актуальные для жителей Подмосковья вопросы.
«Во многом благодаря этому регион остается одним из наиболее привлекательных для жизни, является лидером по росту численности населения», - указала она.
Все позитивные тенденции в Московской области, выразила надежду спикер Совфеда, найдут свое продолжение, а регион ждет немало успехов и достижений. Его жители, добавила Матвинеко, будут опираться на традиции старших поколений и только поспособствуют укреплению и процветанию малой родины.
«Поздравляю вас и всех жителей области с Днем Московской области. <…> Желаю всем здоровья, счастья и добра», - заключила она.
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