Регбистки из Лосино-Петровского победили в межрегиональном зимнем турнире

В поселке Аничково Лосино-Петровского городского округа прошла анимационно-развлекательная программа «Волшебство у елки». Этот удивительный праздник собрал множество жителей и гостей поселка, подарив всем атмосферу настоящего новогоднего чуда.

На мероприятии каждый нашел для себя что-то особенное: веселые игры, увлекательные конкурсы и множество сюрпризов сделали этот день незабываемым. Дети с восторгом участвовали в конкурсах, смеялись и радовались, а взрослые с удовольствием окунулись в атмосферу детства, наполненную радостью и весельем.

Особую магию празднику добавила встреча с любимыми сказочными персонажами. Дед Мороз и его волшебные помощники - эльфы - стали настоящими звездами вечера. Они не только поздравляли всех с наступающим Новым годом, но и участвовали в играх и танцах, даря улыбки каждому.

Яркие костюмы, сверкающие огоньки на нарядной ёлке и дружеская атмосфера создали неповторимое новогоднее настроение. Участники пели, танцевали, фотографировались и наслаждались каждой минутой праздника. Для многих это стало настоящим началом новогоднего сезона! «Это было потрясающе! Столько радости и счастья вокруг! Спасибо организаторам за такой чудесный праздник. Мы с семьей получили море эмоций и зарядились новогодним настроением», - поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия.

Организаторы выразили благодарность всем, кто пришёл на праздник и сделал этот день таким особенным.