Регата на сапбордах прошла ко Дню Нептуна в Павловском Посаде

Праздник приурочили ко Дню Военно-Морского флота. Гости мероприятия могли поучаствовать в регате на сапбордах на приз ВМФ, попробовать свои силы в перетягивании каната и соревнованиях по волейболу, а также посмотреть концерт и бесплатно угоститься макаронами по-флотски с чаем.

Для детей провели анимационную программу с играми, мастер-классами и викторинами. Кульминацией праздника стало театрализованное представление «Встреча Нептуна с его свитой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

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