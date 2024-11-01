Рефери из Воскресенска принял участие в судействе всероссийского турнира

Соревнования собрали более 200 боксеров из городов и регионов страны, в том числе из Запорожской области и Луганской народной республики.

Сотрудник молодежного центра «Олимпиец» Александр Катанаев является судьей всероссийской и международной категорий, а также имеет высшую тренерскую категорию.

Сам он также занимался боксом и успешно выступал на соревнованиях разного уровня. Вместе с командой «Трудовые резервы» Александр Катанаев занял первое место на Кубке СССР. Он также стал победителем чемпионата Казахстана по боксу.

Главными качествами, которые необходимы спортсмену, Александр Катанаев считает дисциплинированность и ответственность. Он уверен, что для достижения высоких результатов необходимо тренироваться ежедневно, так как спорт является серьезной работой.

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