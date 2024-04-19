Реестр производителей изделий НХП появится в Подмосковье

Начальник управления по развитию туризма и народных художественных промыслов Министерства культуры и туризма Московской области Валерия Калугина отметила, что в регионе работают 18 предприятий по восьми видам промыслов. Это, например, обработка дерева, керамика, лаковая живопись, роспись по металлу и другие.

На 13 предприятиях НХП можно посетить музеи и поучаствовать в мастер-классах. Познакомиться поближе с народными промыслами можно и на специальном туристическом маршруте «Узоры Подмосковья».

В прошлом году художественно-экспертный совет рассмотрел порядка 900 изделий, более 700 из них отнесли к изделиям НХП. Например, это абрамцево-кудринская резьба по дереву. Это послужило поводом для возрождения этого промысла в Подмосковье.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова рассказала, что в Подмосковье появится специальный реестр, в который включат сведения о производителях НХП. Депутаты уже приняли законопроект «О народных художественных промыслах в Московской области» в первом чтении.

Реестр позволит подтвердить подлинность изделий НХП. Список производителей опубликуют на сайте профильного министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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