07 июня 2024, 21:20

Реестр подведомственных организаций–нарушителей создадут в Подмосковье

Медиасток.рф
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Управление противодействия коррупции с правом совещательного голоса теперь будет участвовать в заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городских округов Московской области. Такое решение приняли на заседании в региональном правительстве.

Соглашение об участии позволит исключить ряд нарушений и недостатков при организации, подготовке и проведении заседаний комиссий.

Участники встречи также подняли темы нарушений, которые выявили в работе комиссий городских округов Подмосковья и антикоррупционного законодательства в подведомственных организациях Подмосковья.

По итогам заседания Главному управлению региональной безопасности поручено ведение реестра подведомственных организаций и учреждений Московской области. В реестр внесут организации, исходя из количества нарушений, которые выявят правоохранительные органы, а также, исходя из сведений, полученных от граждан и резонансных публикаций в СМИ.

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Коррупция Работа
07 июня 2024, 20:52
Операцию по удалению опухоли головного мозга провели пациентке в Подольске
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Врачи-нейрохирурги Подольской областной клинической больницы провели пациентке высокотехнологичную операцию по удалению опухоли мозга. Женщина поступила с эпилептическим приступом.

После проведенных диагностических исследований выяснилось, что в левой височной доле головного мозга у пациентки находится опухоль размером около 25 кубических сантиметров.

«Цель операции - максимально радикальное удаление образования и получение достаточного количества ткани опухоли для определения ее природы. Если выяснится, что это злокачественный процесс, то потребуется дальнейшее лечение у онколога», - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский.

Он добавил, что наличие в больнице современного оборудования позволяет проводить подобные операции.

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Подольск Больницы Врачи
07 июня 2024, 20:32
Систему самоспасения из здания проверили в Павловской школе в Истре
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В Истре в Павловской школе проверили устройства для эвакуации с высоты. Они изготавливаются в городском округе Истра.

Система самоспасения – это канатно-спусковое оборудование, которое поможет выбраться из окон с высоты до 200 метров. Его применяют в чрезвычайных ситуациях, таких как возгорание или террористические нападения, когда забаррикадированы двери и лестницы.

Испытывали эти устройства на себе специалисты организации-производителя, учителя и директор Павловской школы.

«Оценка, которая нам была дана по итогам испытаний, – отлично. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать возможность оснащения всех наших школ данным оборудованием», - отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Система самоспасения помогает человеку быстро и безопасно спастись. При проверке 20 человек смогли спуститься всего за пять минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Павловская школа стала первой в Подмосковье, где установили такие приспособления.

Школы Истра Эвакуации
07 июня 2024, 20:32
Первый этап благоустройства дворов начался в Истре
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Дворы приводят в порядок по всему городскому округу Истра. Работы уже начали выполняться в трех населенных пунктах.

В городе Дедовск на улице Главная, 2 и 7, в поселке Глебовский на улице Микрорайон, 39 и в городе Истра на проспекте Генерала Белобородова, 11 и 12 рабочие начали прокладывать асфальт на тротуарах, парковках и проездах.

Работы в поселке Глебовский и Истре завершены на 75%, а в Дедовске - на 35%.

Это первый этап ремонта. Далее проводятся работы по освещению, озеленению и замене малых архитектурных форм, где это необходимо. И последний этап - это установка детских площадок.

Благодаря госпрограмме благоустроят 11 дворов округа до конца сентября этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Истра Работа
07 июня 2024, 20:08
Выставка ботанического искусства открылась в технопарке Физтех-лицея имени Капицы
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Выставка ботанического искусства открылась в технопарке Физтех-лицея имени Капицы. В экспозицию вошли редкие растения, керамика, скульптура, макрофото, дизайнерские арт-объекты и парфюмерные композиции.

Выставка объединила два образовательных направления внутри Технопарка - «Креативтеха» и «Биохимтеха».

«Одно из направлений работы на „Креативтехе“ - это музейно-выставочная деятельность. Мы решили проводить выставки совместно с руководителями всех наших основных образовательных проектов в технопарке. Мы показываем связь науки и искусства. Не просто экспонируем различные растения, а показываем природу через живопись, скульптуру, дизайн и керамику», - рассказала руководитель «Креативтеха» Анна Щетинина.

Гостей ждут также обзорная экскурсия и специальный научный мастер-класс по получению ароматов из растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Долгопрудный

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