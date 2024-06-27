Реестр мастеров народных промыслов создадут в Подмосковье

Он будет создан в форме информационной системы. В реестре будут содержаться все необходимые сведения о мастерах НХП. Председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова заявила, что реестр будет опубликован на сайте профильного министерства.

По ее словам, закон «О народных художественных промыслах в Московской области» приняли в 2000 году. Он не отвечал в достаточной степени современным тенденциям. Теперь он охватывает актуальные понятия и термины.

Напомним, Подмосковье - лидер в сфере НХП. В регионе производится более 50% всех видов народных художественных промыслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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