Редкую реликтовую водоросль впервые обнаужили в Подмосковье

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, растение можно назвать реликтовым - оно начало свою историю во времена мамонтов и шерстистых носорогов.

«Наяда тончайшая, или каулиния тончайшая - вид семейства водокрасовых, занесенный в Красную книгу Российской Федерации в первую категорию статуса редкости», - сказал министр.

По словам ученых, большая часть ареала обитания этого растения находится в России. Наяда характеризуется ломкими стеблями и мелкозубчатыми по краям листьями. Она селится на песчаном дне хорошо прогреваемых водоемов на глубине до 1,5 метра. Это первая находка этого растения в Подмосковье за всю историю.

«Предполагается, что семена каулинии тончайшей могли принести птицы на оперении или рыбаки на бреднях из соседних водоемов. Для выявления других мест произрастания каулинии тончайшей будут проведены дополнительные исследования», - добавил Тихон Фирсов.

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