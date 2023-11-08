Редкую бабочку голубянку осирис впервые заметили в Подмосковье

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По словам министра экологии Подмосковья Тихона Фирсова, эта бабочка предпочитает склоны с обнажениями известняка. Она развивается в двух поколениях, основным кормовым растением является эспарцет песчаный.

В Подмосковье найден пока только один представитель вида - самец. Дата находки пришлась на конец лета второго поколения, поэтому определить численность вида невозможно. В прошлом году при мониторинге этой же территории бабочек не встретили.

По итогам исследования требуются дальнейшие исследования территории. В случае подтверждения наличия популяции бабочку занесут в Красную книгу региона.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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