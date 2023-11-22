Редкие орланы-белохвосты вывели потомство в Подмосковье

По оценкам специалистов, сейчас в Подмосковье гнездится примерно 10 пар орланов-белохвостов. Эти редкие птицы помогают поддерживать баланс в природе, контролируя численность других обитателей экосистемы. Одна из подмосковных пар успешно вывела птенца в этом году.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, в этом году птиц видели также в Луховицком округе. Частота встреч орлана свидетельствует о стабильном состоянии популяции.

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу региона как вид на грани исчезновения. Эту хищную птицу также внесли и в Красную книгу России.

По словам орнитологов, орланы предпочитают селиться у воды, поскольку основу их рациона составляет рыба. Но они также поедают падаль и водоплавающих. Это самые крупные хищные птицы Подмосковья.

Орланы строят огромные гнезда на высоких деревьях, чтобы быть в безопасности. Размножаются весной, в гнездо откладывают одно или два яйца. Птенцы остаются с родителями около трех месяцев.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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