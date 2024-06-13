Редкие орхидеи заметили в лесах Подмосковья

На полянах и во влажных участках леса можно заметить пальчатокоренник Фукса. Цветки этой орхидеи мелкие, с фиолетовым узором. Пестрая окраска самого нижнего лепестка ярче, она привлекает множество насекомых.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В Подмосковье немало растений семейства орхидных (еще его называют ятрышниковым). К концу июня отцветает Любка двулистная или «белая фиалка». Изящное растение зацветает на седьмой год жизни или позже. Семя прорастает только при заражении его определенным видом гриба. Цветок находится под охраной в Подмосковье и некоторых других регионах России.