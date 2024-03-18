«Редкая врожденная патология». Ребенка с жабрами прооперировали в Видном
Мальчик четырех лет поступил в Видновскую больницу с новообразованием на боковой поверхности шеи. После диагностики у пациента выявили редкую врожденную патологию — рудимент жаберной дуги.
«Это сравнительно редкая врожденная патология, которая лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов, закончилось благополучно. Рудимент удалили», - рассказала заведующая отделением детской хирургии Виктория Жиронкина.
Врачи рассказали, что в процессе развития эмбриона жаберные щели заращиваются. Если этого не происходит, образуется жаберный свищ, который может привести к возникновению кисты. В ее стенках могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко - рудимент жаберной дуги в виде кости. Такой редкий случай и встретился в Видном.
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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