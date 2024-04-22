Речной трамвай в Химках начнет работать 27 апреля

Речной трамвай каждый день будет совершать по восемь рейсов в одну и другую сторону. Проезд обойдется в 150 рублей для взрослых. Дети до семи лет смогут прокатиться по маршруту бесплатно.

«Среди химчан этот вид транспорта очень популярен. В прошлом году им воспользовались 70 тысяч человек. В этом году ждем увеличение пассажиропотока», - рассказал начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации Химок Денис Гаврилов.

Оплата поездки на теплоходе возможна любым удобным способом: по карте «Тройка», банковской картой или наличными в кассе причала. Речной транспорт за раз способен провезти до 150 пассажиров.

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