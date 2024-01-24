Ребенок весом 5 килограммов родился в Люберцах

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Как рассказал акушер Анатолий Горячкин, такие крупные дети рождаются очень редко.

«Такие крупные дети рождаются крайне редко, поэтому требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер мальчика, роды проходили спокойно. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 5080 граммов и ростом 60 сантиметров», - сказал он.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, сейчас они находятся под наблюдением специалистов.

Узнать подробнее о системе родовспоможения в Подмосковье можно по ссылке , а также по телефону единого кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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