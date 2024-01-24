24 января 2024, 10:45

Ребенок весом 5 килограммов родился в Люберцах

Пресс-служба Люберецкий ОКБ
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Женщина в возрасте 26 лет поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства. Показатели пациентки и плода были в норме, поэтому врачи провели естественные роды. В результате на свет появился мальчик весом более пяти килограммов.

Как рассказал акушер Анатолий Горячкин, такие крупные дети рождаются очень редко.

«Такие крупные дети рождаются крайне редко, поэтому требуют пристального внимания. Несмотря на крупный размер мальчика, роды проходили спокойно. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 5080 граммов и ростом 60 сантиметров», - сказал он.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, сейчас они находятся под наблюдением специалистов.

Узнать подробнее о системе родовспоможения в Подмосковье можно по ссылке , а также по телефону единого кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Люберцы Дети Врачи
24 января 2024, 11:05
Около 40 человек пришли на встречу с представителями администрации в Пушкино
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Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в Пушкино. Мероприятие посетили около 40 человек. Они пришли с различными вопросами — от аварийного жилья до жалоб на работу коммунальных служб.

«Такой формат диалога с жителями, который предложило правительство Московской области, безусловно, сейчас актуален, потому что есть вопросы для обсуждения. Порой даже острые вопросы», - отметил глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

Так, житель округа Юрий Савельев попал на прием к главе округа. Он обратился с проблемой не личного характера, а целого жилого комплекса - путаница в документах с межеванием. Она многолетняя и осложняется тем, что у домов ЖК разные управляющие компании. Максим Красноцветов пообещал создать комиссию по решению нашего вопроса», - рассказал житель Пушкино Юрий Савельев.

Встречи в жителями в формате выездной администрации в Пушкино уже доказали свою эффективность. Например, житель города Вадим Обухов - активный инвалид. На прошлой встрече он поделился, что полозья пандуса не подходили под его спортивную коляску. На следующий день после выездной администрации пришла комиссия. Она сделала все необходимые замеры и пообещала установить пандус в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пушкино
24 января 2024, 11:04
Около 10 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега ночью
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Дорожные службы Подмосковья продолжают ликвидировать последствия снегопада. В региональном Минтрансе уточнили, что во время ночного дежурства в Московской области расчистили около десяти тысяч километров дорог.

«Для поддержания дорог в нормативном состоянии был обеспечен выход более 500 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь работы провели на опасных участках и дорогах с интенсивным движением», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Напомним, что в Московской области разработали особый подход к контролю за уборкой снега по четырем сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0°, сухая погода. Для каждого сценария есть свой регламент уборки.

За качеством выполнения работ следят с помощью автоматизированной навигационной системы и СКПДИ.

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году - об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

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Дороги
24 января 2024, 10:45
Качество организации работы медсестер проверили в больницах Раменского и Бронниц
пресс-служба Раменской областной больницы
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Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Подмосковья Марат Ахметов посетил больницы Раменского и Бронниц. Он высоко оценил работу, которую проводит администрация учреждений.

Марат Ахметов осмотрел несколько отделений больниц и оценил произошедшие там изменения.

«Сегодня мы оцениваем изменения, которые происходят в медицинском учреждении, и Раменская больница порадовала. Все те замечания, которые мы делали при первом выезде практически все устранены. Чувствуется, что администрацией больницы проводится серьезная работа в этом направлении», - сказал он.

Специалист также высоко оценил работу главной медсестры Ирины Горбуновой и коллектива старших медсестер больницы в Раменском.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Раменское Бронницы
24 января 2024, 09:47
Главный ревматолог Подмосковья рассказала об опасном послековидном синдроме у детей
ники детства
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Переболевшие коронавирусом дети могут страдать от постковидного синдрома, при котором поражаются внутренние органы: сердце, головной мозг, легкие и кишечник. Об опасности такого состояния рассказала главный ревматолог Подмосковья Юлия Котова.

При мультисистемном воспалительном синдроме иммунная система ребенка начинает атаковать сам организм, вырабатывая цитокины, рассказала Юлия Котова.

«В какой-то момент они начинают вести себя бесконтрольно, уничтожая все на своем пути. Сейчас в Московской области более 100 детей с МПВС и это немало. В группе риска дети 10-12 лет со склонностью к полноте», - сказала она.

Заранее определить, будет ли у ребенка такая реакция на болезнь, нельзя, а из-за того, что коронавирус может протекать бессимптомно, синдром легко спутать с другими патологиями - васкулитом и микротромбозом.

«Симптомы МПВС: лихорадка, повышение температуры до 40 градусов, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Серьезный признак заболевания - красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления. Многие дети жалуются на боли в животе. При всех этих симптомах, особенно если в доме есть коронавирус или был контакт с кем-то, кто им переболел, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», - добавил ревматолог.

Избежать тяжелых последствий помогает вакцинация.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи Коронавирус в Московской области

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