Ребенку с осложнением сахарного диабета вернули зрение в медцентре Рошаля

«С применением микрохирургического оборудования мы удалили поврежденный хрусталик в одном глазу и заменили его искусственным. Это первая микрохирургическая операция в центре, выполненная по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна», - рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.

Новый хрусталик поместили в глаз в сложенном виде, затем он сам раскрылся и принял нужную форму. Швы после операции накладывать не стали, а доступ закрыли специальными гидрозамками.

Сразу после операции зрение ребенка восстановилось до 70%. Врачи говорят, что с течением времени оно еще улучшится. Затем прооперируют и второй глаз.

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