Ребенка весом 850 граммов выходили в перинатальном центре Видного

Самый волнительный момент для каждой женщины - стать мамой. Но иногда он настает слишком рано и неожиданно. Тогда на помощь приходят перинатальные центры, где таким детям помогают набрать вес и подрасти. Такая история случилась с Ильей.

«Очень переживала, первый раз так было. Но родила с помощью кесарева 850 граммов, 34 сантиметра. Сразу поместили в реанимацию, потом в другую. Потом вот уже сюда с весом 1240 граммов мы перешли», - рассказала мама Алена Малинова.

Женщина сразу попала в перинатальный центр в Видном. Здесь для Ильи создали все условия - ему помогают дышать с помощью ИВЛ, есть благодаря зондам, а также пеленают.

«Здесь они находятся до того момента, когда он уж не будут находиться на респираторной поддержке: ни на ИВЛ, ни на инвазивной вентиляции, когда они уже набирают массу тела, когда они самостоятельно и эффективно дышат. Когда у них нет каких-то серьезных проблем для дальнейшего нахождения в отделении реанимации», - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2 Дмитрий Подкопаев.

Пока Илью готовили к самостоятельной жизни, маму учили управляться с малышом. Несмотря на то, что ребенок четвертый в семье, он особенный.

«Она не должна его бояться. То есть, в любом случае, когда малыш появляется на свет маленьким, мама испытывает тяжелые психологические чувства. Ей с первых дней помогает психолог. Но они бояться его брать на руки, покормить, бояться его как-то не так взять, ведь он крохотный такой родился, и бояться что-то нарушить», - отметил заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 Максим Новиков.

Сейчас Илья весит больше двух килограммов, самостоятельно дышит и ест, готов к жизни вне реанимации. И сегодня он впервые увидит родных и стены родного дома, где он дальше продолжит расти и набираться сил.

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