Ребенка со скоплением лимфы на шее спасли в медцентре Подмосковья

Из-за опухоли у мальчика нарушился отток лимфы в области головы и шеи. Новообразование сдавило сонную артерию и яремную вену, из-за чего окружающие ткани периодически воспалялись.

Как рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников, маленькому пациенту провели операцию, которая длилась 2,5 часа. Через небольшой разрез на шее мальчику удалили новообразование с микроскопической точностью. После этого ему наложили швы и провели противовоспалительную терапию.

«Операция прошла без осложнений, а после мы наложили швы, в стационаре пациент получает противовоспалительную терапию, ежедневно проводятся перевязки и осмотры врача. Ребенок чувствует себя хорошо, улыбается и активно проводит время в игровой комнате центра», - поделился врач.

Врачам центра удалось устранить асимметрию лица, поэтому ребенок сможет жить обычной жизнью. Сейчас он готовится к выписке.

Из-за опухоли у мальчика нарушился отток лимфы в области головы и шеи. Новообразование сдавило сонную артерию и яремную вену, из-за чего окружающие ткани периодически воспалялись.

Как рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников, маленькому пациенту провели операцию, которая длилась 2,5 часа. Через небольшой разрез на шее мальчику удалили новообразование с микроскопической точностью. После этого ему наложили швы и провели противовоспалительную терапию.

«Операция прошла без осложнений, а после мы наложили швы, в стационаре пациент получает противовоспалительную терапию, ежедневно проводятся перевязки и осмотры врача. Ребенок чувствует себя хорошо, улыбается и активно проводит время в игровой комнате центра», - поделился врач.

Врачам центра удалось устранить асимметрию лица, поэтому ребенок сможет жить обычной жизнью. Сейчас он готовится к выписке.