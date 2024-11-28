Ребенка со скарлатиной вылечили в медцентре Рошаля

Скарлатину вызывает стрептококк. Это острое инфекционное заболевание опасно развитием осложнений на суставы и сердце. Врачи говорят, что не всегда удается своевременно распознать заболевание, особенно при тяжелой форме его течения. При подозрении требуются быстрое обследование, правильная постановка диагноза и своевременное начало лечения. Это и сделали специалисты медцентра.

Мальчику провели внутривенную антибактериальную терапию, ввели нужные растворы. Также он принимал сорбенты и противоаллергические препараты, что уменьшило симптомы интоксикации в организме. Сыпь полностью прошла через два дня.

Сейчас ребенок уже дома, его выписали из госпиталя здоровым.