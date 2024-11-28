28 ноября 2024, 18:02

Ребенка со скарлатиной вылечили в медцентре Рошаля

Медиасток.рф
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Мальчик поступил в Детский медцентр имени Рошаля с высокой температурой, болью в горле и обильной гнойничковой сыпью. Врачи инфекционного отделения провели диагностику и быстро установили диагноз — скарлатина.

Скарлатину вызывает стрептококк. Это острое инфекционное заболевание опасно развитием осложнений на суставы и сердце. Врачи говорят, что не всегда удается своевременно распознать заболевание, особенно при тяжелой форме его течения. При подозрении требуются быстрое обследование, правильная постановка диагноза и своевременное начало лечения. Это и сделали специалисты медцентра.

Мальчику провели внутривенную антибактериальную терапию, ввели нужные растворы. Также он принимал сорбенты и противоаллергические препараты, что уменьшило симптомы интоксикации в организме. Сыпь полностью прошла через два дня.

Сейчас ребенок уже дома, его выписали из госпиталя здоровым.

Дети Врачи
28 ноября 2024, 18:01
Пенсионеров Подмосковья поддержат продовольственной акцией «Корзина добра»
Фото: благотворительный фонд "Банк еды "Русь"
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщило о старте благотворительного марафона Банка еды «Русь». В декабре в крупных сетевых магазинах Москвы и Санкт-Петербурга волонтеры будут собирать продуктовые наборы для нуждающихся из 15 регионов России, включая Московскую область.

Для формирования продуктовых наборов будут принимать крупы, всевозможные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье и другие продукты с длительным сроком хранения. Желающие смогут приобрести что-то по своему усмотрению и оставить товар волонтерам или в специальной корзине.

Марафон пройдет 14 декабря в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве и в Санкт-Петербурге. В акции участвуют более 1600 торговых точек. Наборы доставят детям в сложной жизненной ситуации и нуждающимся пенсионерам.

В Подмосковье тоже запустили благотворительную акцию - « Добрый Новый год ». На этот раз собирать будут не только гуманитарную помощь, но и подарки к празднику для ребят Донбасса, Курской и Белгородской областей.

Санкт-Петербург Продукты Москва
28 ноября 2024, 17:24
Новую спортивную площадку в Свердловском откроют в декабре 2024 года
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Депутаты проверили строительство спортивного комплекса на улице Дзержинского в поселке Свердловский в рамках Народной программы. Работу подрядчика проконтролировали председатель Совета Татьяна Голод и депутат Альбина Штатнова.

Депутаты проверили качество резинового покрытия. Партийцы уверенны, что объект станет привлекательным для профессиональных атлетов и любителей спорта. Жители с нетерпением ждут момента, когда откроется новый стадион.

«Для юных жителей и их родителей, а также для подростков, молодежи и людей старшего поколения это будет отличная возможность для поддержания физической формы и укрепления здоровья», - сказала Татьяна Голод.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Лосино-Петровский
28 ноября 2024, 17:23
Школьники в Лосино-Петровском изучили основы тактической медицины
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Мастер-класс по тактической медицине провели для участников «Движения первых» в школе № 2 имени Дагаева в Лосино-Петровском. Навыки разъяснил опытный инструктор с Позывным Махно.

Тактическая медицина предназначена для оказания первой помощи в условиях повышенной опасности. Знания помогут школьникам в критической ситуации.

Позывной Махно рассказал о ключевых принципах. Участники узнали о важности правильного и быстрого реагирования.

Школьникам показали, как наложить жгут, чтобы остановить кровотечение и минимизировать риски осложнений. Они попрактиковались на товарищах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Лосино-Петровский
28 ноября 2024, 17:16
Подмосковные гребцы выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях
Фото: личная страничка Ангелины Семёновой в «VK»
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Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.​

Сразу двух наград удостоилась представительница Подмосковья Ангелина Семенова. В финальном заезде на 500 метров она показала лучшее время, более чем на секунду опередив ближайших спортсменок. Также Ангелина Семенова финишировала второй на дистанции тысяча метров. ​Среди юниоров Максим Калачев занял первое место в дисциплине «марафон». Кроме того, в заезде на две тысячи метров ему удалось замкнуть тройку призеров. ​Еще два спортсмена из Московской области – Александр Ланг и Анатолий Кулагин – поднялись на третью ступень пьедестала по итогам стартов на 500 и тысячу метров соответственно.

​Первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет проходили в Краснодаре с 23 по 28 ноября.

Спортсмены

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