Ребенка с тяжелым поражением центральной нервной системы спасли в НИКИ детства

Читайте нас в:

«Мы увидели странное трепетание век и отклонение глазных яблок в сторону. Такой синдром встречается крайне редко и является специфическим признаком тяжелого заболевания - энцефалопатии Кинзбурна», - говорит заведующий отделением реанимации и анестезиологии НИКИ детства Евгений Скачек.

Он уточнил, что речь идет об особом виде аутоиммунного заболевания ЦНС с поражением мозжечка. Анализы подтвердили предположение врачей.

Поставив точный диагноз, реаниматологи приступили к лечению, и вскоре у девочки появилась положительная динамика. Ребенок стал двигать руками, ходить с поддержкой, проявлять эмоции. Больная стала узнавать окружающих, взаимодействовать с родителями. К ней постепенно возвращалась речь.

К делу подключились реабилитологи. Еще в реанимации они начали делать лечебные массажи и ЛФК, делали все возможное, чтобы вернуть ребенку утраченные навыки. Работа продолжилась в отделении медицинской реабилитации НИКИ детства.

Евгений Скачек отметил, что дети с таким диагнозом лечатся до двух лет. Каждый месяц девочка будет приезжать в институт и получать курс иммунотерапии, а также проходить комплекс реабилитации. Врачи НИКИ уверены - через некоторое время ребенок вернется к обычной жизни, где ее ждут одноклассники и любимая танцевальная секция.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».