Ребенка с редким заболеванием кишечника успешно прооперировали в больнице в Люберцах

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При такой патологии в прямой и сигмовидной кишке отсутствуют нервные узлы, отвечающие за движение, благодаря которому содержимое кишечника продвигается вниз. При отсутствии своевременно назначенного лечения заболевание может привести к тяжелой интоксикации и летальному исходу.

«Мы приняли решение о проведении лапароскопической операции. Благодаря такому методу хирургического лечения сокращается не только время операции, но и период восстановления пациента», - отметил детский хирург МОЦОМД Игорь Поддубный.

Врачи удалили пораженную часть толстой кишки, низвели здоровый участок и реконструировали промежность. Сейчас функции кишечника полностью восстановлены, а также налажен регулярный самостоятельный стул.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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