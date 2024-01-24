Ребенка с редким рефлюксным заболеванием вылечили в НИКИ детства

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Врачи незамедлительно провели полное обследование ребенка: энцефалография, суточное рН-мониторирование, нейросонография и другие необходимые проверки.

«По результатам обследований был установлен диагноз - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит. Стало понятно, что вызывает наклоны головы. Это был синдром Сандифера - такое проявление рефлюксной болезни, которое характеризуется спазмами и подергиваниями мышц рук, шеи и головы», - сообщила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина.

Ребенка прооперировали и продолжили наблюдать в отделении. Врачи отмечают, что сейчас наблюдается устойчивая положительная динамика. Маленького пациента будут регулярно наблюдать в отделении гастроэнтерологии НИКИ детства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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