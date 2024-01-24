Ребенка с редким рефлюксным заболеванием вылечили в НИКИ детства
Мальчик семи лет поступил в гастроэнтерологическое отделение НИКИ детства с жалобами на постоянное першение в горле, отрыжку и позывы к рвоте. Родители обратили внимание на непроизвольные движения головы ребенка и ее наклон вправо, который со временем только усиливался.
Врачи незамедлительно провели полное обследование ребенка: энцефалография, суточное рН-мониторирование, нейросонография и другие необходимые проверки.
«По результатам обследований был установлен диагноз - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит. Стало понятно, что вызывает наклоны головы. Это был синдром Сандифера - такое проявление рефлюксной болезни, которое характеризуется спазмами и подергиваниями мышц рук, шеи и головы», - сообщила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина.
Ребенка прооперировали и продолжили наблюдать в отделении. Врачи отмечают, что сейчас наблюдается устойчивая положительная динамика. Маленького пациента будут регулярно наблюдать в отделении гастроэнтерологии НИКИ детства.
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