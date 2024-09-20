20 сентября 2024, 12:41

Ребенка с редким пороком развития кишечника спасли в больнице Подмосковья

Медиасток.рф
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Новорожденный мальчик поступил в отделение хирургии Московского областного центра охраны материнства и детства из Коломенского перинатального центра. У ребенка выявили редкий врожденный порок развития кишечника.

Гастрошизис - это врожденная аномалия передней брюшной стенки, когда часть кишечника выпячивается наружу через отверстие в животе. Такой порок может привести к нарушению кровоснабжения участка кишки и дальнейшему некроз. Операция требуется в первые часы жизни ребенка.

«У ребенка одновременно были и другие врожденные аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Взвесив все риски, мы решили провести операцию в два этапа. На первом погрузили кишечник в брюшную полость, создали условия для его работы. На втором сформировали нормальное положение всех отделов кишечника», - рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

После операции ребенок прошел курс реабилитации и уже выписал из больницы. Теперь за его здоровьем будут наблюдать врачи детской поликлиники по месту жительства и кабинета катамнеза Московского областного центра охраны материнства и детства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Дети Больницы
20 сентября 2024, 12:58
Росгвардия Подмосковья приняла участие в экоакции по сохранению леса в Клину
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии присоединились к всероссийской акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Мероприятие прошло в Сестрорецком парке.

Акция проводится ежегодно и направлена на восстановление лесов. Росгвардейцы вместе с жителями, школьниками и волонтерами высадили более 100 саженцев деревьев.

«Мы рады, что можем внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Это наш город, наш дом, важно заботится о нем не на словах, а совершая конкретные действия», - отметил сотрудник Клинского ОВО капитан полиции Дмитрий Ежов.

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Росгвардия Экология
20 сентября 2024, 12:37
Пункты приема вторсырья в Подмосковье появились на интерактивной карте
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Более 1300 специализированных контейнеров установили в Подмосковье для приема текстиля. Вещи в хорошем состоянии передают в благотворительные организации и нуждающимся, а пришедшие в негодность идут в переработку. Из них делают ветошь, волокно или утеплители.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, в прошлом году жители собрали более двух тонн текстиля.

«Мы начали разработку единой удобной для поиска интерактивной карты, на которую будут нанесены все пункты сбора текстиля. Это площадки в торговых центрах, жилых районах и общественных пространствах» - рассказал Мурашов.

Узнать адрес, куда принести ненужные вещи, можно на интерактивной карте на сайте региональных госуслуг.

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Экология Мусор
20 сентября 2024, 12:37
Конкурс профмастерства для студентов-энергетиков пройдет в Подмосковье
Мособлэнерго
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Соревнования профмастерства среди студентов колледжей начались на учебном полигоне «Мособлэнерго». Команды Шатурского энергетического техникума, Павлово-Посадского техникума, Щелковского колледжа и колледжа «Подмосковье» покажут свои знания и навыки в области электроэнергетики.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, участники конкурса пройдут пять этапов, где они покажут свои профессиональные навыки перед жюри. Испытания приблизили к тем, что выполняют электромонтеры на соревнованиях.

«Студенты пройдут проверку знаний действующих правил и инструкций, продемонстрируют навыки оказания первой помощи пострадавшему и тушения пожара в электроустановке; выполнят монтаж промежуточной подвески СИП на опоре и подключат трехфазный прибор учета электроэнергии», - пояснили в министерстве.

Судьи выставят баллы командам на каждом этапе, а затем жюри определит лучших. Победители получат кубки, грамоты и призы.

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Студенты
20 сентября 2024, 12:37
Минтранс Подмосковья: расписание поездов ряда направлений изменится в выходные
МТППК
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С 20 по 22 сентября из-за строительства станции Петровско-Разумовская изменится график движения пригородных поездов. Так, 20-21 и 21–22 сентября с 23:00 до 07:00 закроют второй путь на участке от Савеловского вокзала до станции Бескудниково, поезда будут ходить в реверсивном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 07:30 утра интервалы движения увеличатся до 20 минут, также скорректируют остановки. Часть поездов не будет останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.

После 19:00 на Савеловском направлении интервалы увеличатся до 15 минут, после 23:00 - до часа. На Белорусском направлении после 22:30 интервалы составят 20-30 минут.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

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Дороги Поезда

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