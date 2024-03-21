Ребенка с переломом двух бедер успешно прооперировали в МОДКТОБ

«К сожалению, иногда невинное баловство заканчивается серьезной травмой, как и случилось с нашим маленьким пациентом. После всех диагностических мероприятий проведено хирургическое лечение - отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми эластичными стержнями», - отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

После восстановления ребенка ждет повторная операция для удаления металлических конструкций. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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