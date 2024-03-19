Ребенка с отеком глаза после самолечения спасли в больнице Балашихи

Юная пациентка поступила в больницу с головной болью, с гнойными выделениями из носа и отеком правого глаза. Родители пытались самостоятельно лечить ребенка антибиотиками, но они не помогали.

После диагностики у девочки выявили острый гнойный полисинусит с осложнением флегмоной орбиты. Это опасно не только для зрения, но и в целом для жизни.

«Зрительный нерв оказался сдавленным, снизилась острота зрения. Еще немного - и нерв мог бы погибнуть, вызвав слепоту. Экстренное хирургическое вмешательство помогло сохранить зрение и вылечить ребенка. Мы выполнили операцию на всех придаточных пазухах носа, вскрыли флегмону орбиты», - сказал заведующий оториноларингологическим отделением филиала № 2 Балашихинской больницы Алексей Агафонов.

Девочка быстро восстанавливается после операции, ее уже выписали и отправили домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

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