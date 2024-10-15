Ребенка с критическим пороком сердца спасли в медцентре Рошаля

Врачи роддома обратились в Центр телемедицинских консультаций медцентра Рошаля, и специалисты подтвердили предварительный диагноз.

Оказалось, что у ребенка коарктация аорты - это состояние, при котором происходит сужение самого большого в организме сосуда, приводящее к созданию двух зон кровообращения. Заболевание при несвоевременном лечении может приводить к летальному исходу.

На 13-й день жизни ребенка перевезли в медцентр Рошаля на операцию.

«Мы полностью удалили место сужения аорты и сшили оба здоровых участка сосуда между собой. Операция длилась около двух часов и прошла успешно», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДКЦ имени Рошаля Андрей Свободов.

Это была первая операция в Подмосковье по удалению коартакции аорты новорожденному с низкой массой тела. При поступлении в госпиталь ребенок весил меньше двух килограммов.

Сейчас пациент восстанавливается и продолжает находиться под наблюдением врачей.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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