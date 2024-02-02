Ребенка с кистой в кишечнике спасли в Московском областном центре охраны материнства и детства

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Как рассказали в Минздраве Подмосковья, такое заболевание редко встречается у новорожденных. Маленькой пациентке провели срочную операцию.

«Было принято решение выполнить комбинированную операцию с использованием миниинвазивных методик. Участок кишки с кистой был удален, а затем произведена реконструкция и соединение двух разделенных участков кишки. Это позволило нам восстановить нормальную функцию пищеварительной системы», - рассказал детский хирург Михаил Рехвиашвили.

Операцию провели через небольшие разрезы, со временем видимых храмов на теле девочки не останется. Сейчас ребенка выписали домой под наблюдение врачей.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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