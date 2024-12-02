Ребенка с аномальной опухолью челюсти спасли в  медцентре Рошаля

Парк имени Виктора Талалихина стал центром мероприятий, посвященных открытию зимнего сезона. На праздник пришло более пяти тысяч жителей муниципалитета.

В парке царила предновогодняя атмосфера. Для посетителей играл оркестр Подольской филармонии. На территории открылся каток. Взрослые и дети участвовали в различных мастер-классах, пели и танцевали вместе со сказочными персонажами, писали письма Деду Морозу. В парке зажгли очаг, у которого можно было согреться и выпеть чаю с баранками. В этот день торжественно зажгли огни на новогодней елке.

В Детском парке культуры и отдыха в Климовске также открылась почта Деда Мороза. Для всех желающих провели мастер класс по рисованию «Зимний пейзаж». У теплого очага угощали чаем со сладостями, гостей парка развлекали сказочные герои. Коллектив Дома культуры имени 1 Мая подготовил концертно-развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что для жителей муниципалитета подготовили в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» множество разнообразных интересных мероприятий и активностей. « Впереди нас ждет насыщенный сезон!» - пообещал руководитель муниципалитета.

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