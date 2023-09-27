Реанимационный центр новорожденных в Подмосковье провел более 4 тысяч консультаций с начала года

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«Наш центр - это огромное достижение в области медицинской помощи новорожденным в Подмосковье. Раньше на консультацию выезжал только врач неонатолог, а сейчас у нас работают кардиологи, хирурги, специалисты по заместительной почечной терапии и другие узкопрофильные специалисты. Мы гордимся тем, что смогли снизить время ожидания бригады, обеспечив помощь новорожденным даже в критических состояниях», - говорит заведующий Реанимационно-консультативным центром новорожденных Александр Поволоцкий.

В 2016 году центр провел 400 консультаций, а в 2022-м уже шесть тысяч. С января 2023-го к помощи специалистов прибегли уже четыре тысячи раз.

Центр располагает современным оборудованием и высококвалифицированным специалистами. Это позволяет оказывать помощь круглосуточно, спасая жизни маленьких пациентов.

Детскую больницу в Красногорске достроят через полгода, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Она станет лучшей в Подмосковье - это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.

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