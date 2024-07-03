Реализацию программы «Пешком» завершили в Подмосковье на 65%

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что на данный момент совместно с муниципалитетами выполнено 65% работ по программе.

Так, специалисты отремонтировали 314 пешеходных дорожек, а также продолжают благоустройство еще 63 тропинок. Он напомнил, что работы будут завершены к концу лета.

«Детальная информация по каждому округу доступна на информационных стендах, где указаны все подробности: подрядная организация, сроки и виды работ», - добавил Мурашов.

Обустройство уже завершено в 26 муниципалитетах. Каждый житель Подмосковья имеет возможность обратиться в администрацию собственного округа с запросом о создании благоустроенной пешеходной дорожки там, где это наиболее необходимо.

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