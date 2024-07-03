03 июля 2024, 22:22

Реализацию программы «Пешком» завершили в Подмосковье на 65%

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Реализация программы «Пешком» продолжается на территории Московской области. Она помогает улучшить условия для пешеходов. В ее рамках до конца года в регионе благоустроят 481 пешеходную коммуникацию в 46 городских округах.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что на данный момент совместно с муниципалитетами выполнено 65% работ по программе.

Так, специалисты отремонтировали 314 пешеходных дорожек, а также продолжают благоустройство еще 63 тропинок. Он напомнил, что работы будут завершены к концу лета.

«Детальная информация по каждому округу доступна на информационных стендах, где указаны все подробности: подрядная организация, сроки и виды работ», - добавил Мурашов.

Обустройство уже завершено в 26 муниципалитетах. Каждый житель Подмосковья имеет возможность обратиться в администрацию собственного округа с запросом о создании благоустроенной пешеходной дорожки там, где это наиболее необходимо.

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Благоустройство Дороги
03 июля 2024, 22:46
Озеленение центральной площади началось в Химках
Администрация Химки г.о.
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Новые растения появятся на центральной площади Химок. Свыше тысячи цветов высадят здесь в ближайшее время. Проект озеленения разработали, учитывая сезонные особенности.

Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уже убрали старые растения и подготовили грунт для высадки цветов.

«Мы разработали новый дизайн клумбы. Сюда привезли новый грунт, поменяли бортовые камни. Сегодня приступили к высадке многолетних растений», - рассказала начальник отдела по связям с общественностью «Объединенного городского хозяйства» Мария Кулешова.

Всего город украсят более 70 тысяч цветов различных видов, среди которых: бегонии, петуньи, календулы, вьюнки и многие другие.

Свыше 3 тысяч деревьев и 11,5 тысячи кустарниках планируют высадить в Химках. Весной в округе зацветет 82 тысячи тюльпанов, которые специалисты высадят уже этим летом.

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Химки Цветы
03 июля 2024, 22:46
Спортсмены из Химок победили на соревнованиях по конному троеборью
Администрация Химки г.о.
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Спортсмены из школы «Пони-спорт» городского округа Химки забрали медали всех категорий на соревнованиях по конному троеборью. Турнир состоялся в подмосковном комплексе «Созвездие».

Спортсмены из Химок заняли семь призовых мест. Лучший результат в зачете среди детей показали Ксения Семкова и Мария Пархаева. Серебро завоевали Нелли Голубкова, Варвара Яковлева и Мария Иванова, бронзовые медали у Дарьи Киселевой и Вероники Пиняевой.

«Химкинские спортсмены не перестают удивлять нас своими результатами! Ребята регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях. Это свидетельствует о том, что они проделали большой путь - упорно готовились к состязаниям и регулярно тренировались под руководством грамотных наставников. Поздравляю химчан с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов в спортивной деятельности», - отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Ранее спортсмены химкинской школы «Пони-спорт» отличились в троеборье «Звезды Евразии»: Герман Сердечнов стал победителем турнира в группе участников старше 16 лет, а Алиса Алексеева стала бронзовым призером в возрастной категории 12 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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Спортсмены Химки
03 июля 2024, 22:20
Загруженность дорог Подмосковья оценили в 4 балла вечером 3 июля
ЦБДД
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Загруженность дорог в Московской области составила четыре балла вечером 3 июля. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

3 июля на дорогах Подмосковья зафиксировали 854 тысячи транспортных средств, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Кроме того, пробки фиксируются на ЦКАД в районе посёлка Большие Вяземы.

Представители Минтранса Подмосковья призывают водителей быть максимально внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и усугубить загруженность дорог региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
03 июля 2024, 21:46
Ленинградское шоссе расширят в Химках к осени
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Специалисты приступили к расширению Ленинградского шоссе в Химках. На участке трассы добавят четвертую полосу, благодаря чему пропускная способность дороги увеличится на 8%.

Длина новой полосы составит три километра. Она протянется от путепровода над улицей Маяковского и Юбилейным проспектом до новой эстакады через Октябрьскую железную дорогу. Член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков сообщил, что движение планируют запустить в сентябре этого года.

Правую полосу на участке сделают выделенной для общественного транспорта. Сейчас трассу сузили для проведения работ.

Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Химки Дороги

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