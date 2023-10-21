Реактор для атомного ледокола «Чукотка» произвели на «ЗиО-Подольск»

Читайте нас в:

Реакторная установка «Ритм-200» считается самой современной и производительной в мире, так как вдвое легче и в 1,5 раза компактнее предыдущих моделей, но при этом значительно их мощнее. Это уже девятое передовое устройство, изготовленное на подмосковном предприятии «ЗиО-Подольск». Завод входит в машиностроительный дивизион корпорации «Росатом» и с 2013 года выпускает реакторы и другое корпусное оборудование для передовой установки «Ритм-200».

«Реакторные установки „Ритм-200“, по нашей оценке, зарекомендовали себя положительно. Этому свидетельствуют уже три ледокола, которые находятся в акватории Северного моря, проекта 400. Существенно повышена автономность, энергоемкость, что свидетельствует возможность прохождения до трех метров льда», - сообщил замдиректора дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

Главная задача ледоколов проекта 22220 - обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Для каждого из судов на подольском заводе изготавливают два реактора «Ритм-200» мощностью 175 МВт каждая. На «Зио-Подольск» уже начали создавать вторую установку для ледокола «Чукотка». До конца текущего года ее также планируют отгрузить на верфь Балтийского судостроительного завода.

«В текущих условиях нам удается выдерживать графики производства реакторов „Ритм-200“. Эта реакторная установка для нас сегодня стала серийной. Мы производим их фактически как на конвейере», - рассказал заместитель гендиректора по судостроению, плавучей энергетике и морской технике АО «Атомэнергомаш» Владимир Аптекарев.

«Чукотка» станет четвертым большим, мощным серийным ледоколом флагманской линейки 22220. В ближайшие годы универсальные атомные судна проекта станут основой ледокольного флота России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».