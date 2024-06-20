20 июня 2024, 14:02

Реабилитационный центр для слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде осенью

Медиасток.рф
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Уникальный реабилитационный центр для слепоглухих людей в сентябре откроет свои двери в Сергиевом Посаде. Его подопечные смогут пройти обучение по одной из десяти профессий, чтобы успешно найти себе работу после выпуска. Об этом рассказала директор Сергиево-Посадского дома-интерната слепоглухих детей и молодых инвалидов Галина Епифанова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Идея создать подобный центр зародилась давно, поделилась Галина Епифанова. Сначала Троице-Сергиева Лавра пыталась создать учреждение за счет благотворительных средств, однако это оказалось непросто. Помочь благому делу вызвался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Благодаря его поддержке центр откроет свои двери уже в этом сентябре.

Как отметил Епифанова, многие выпускники реабилитационного центра испытывали трудности в поиске работы. Для успешной социализации таким людям важен особый подход, и эта проблема всегда ложилась на плечи родителей. Теперь они смогут получить полезные навыки и освоить одну из 10 профессий по выбору. Они смогут изучить поварское дело, мыловарение, свечеварение, керамику, шитье и многое другое.

«Дальнейшая судьба детей без слуха и зрения всегда была проблемой родителей. Единицы могли поступать и дальше учиться, находить себе работу. Основная масса выпускников интерната для слепоглухих сидели дома без деятельности», - отметила директор.

Уже сейчас в центре находятся ребята из разных регионов России. Там они не только учатся, но и живут. Благодаря расширению учреждения там появится еще 100 мест.

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Дети Андрей Воробьев Интервью Инвалиды
20 июня 2024, 14:01
Химки вошли в топ-10 городов России с высоким уровнем цифровизации
Администрация Химки г.о.
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Химки попали в топ-10 рейтинга по Индексу «IQ городов». Организаторы отметили высокие показатели цифровизации городского хозяйства.

Итоги за 2023 год подвели в рамках V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Округ занял 10-е место в категории «Крупные города».

«Мы работаем над тем, чтобы Химки был комфортным, удобным и современным городом. Особое значение здесь играет внедрение цифровых технологий в инфраструктуру», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Технологии для автоматизации и улучшения услуг в муниципалитете применяют в разных направлениях. Например, в этом году в округе установят свыше тысячи камер видеонаблюдения по программе «Безопасный регион». Также планируют создать ситуационный центр, который будет контролировать систему освещения.

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Химки Рейтинги Технологии
20 июня 2024, 13:46
Отборочный этап чемпионата по профмастерству среди инвалидов начался в Подмосковье
Пресс-служба Минобразования МО
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Отборочный этап национального чемпионата по профессионального мастерству среди инвалидов стартовал в Дмитровском техникуме. В нем приняли участие школьники из нескольких регионов России.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, соревнования «Абилимпикс» организовала президентская платформа «Россия - страна возможностей». Свои умения в компетенции «Ресторанный сервис» продемонстрировали студенты из Московской, Тверской и Ленинградской областей. Они соревновались в искусстве сервировки стола, обслуживании гостей, а также приготовлении и оформлении коктейлей.

«Школьники из Московской, Костромской областей и Санкт-Петербурга приняли участие в конкурсе по выпечке осетинских пирогов. Задачей участников было приготовить дрожжевое тесто и пироги с разнообразными начинками: мясом, осетинским сыром, листьями свеклы и зеленым луком», - добавили в ведомстве.

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Студенты конкурсы
20 июня 2024, 13:34
Пловец из Ивантеевки вошел в состав сборной России на Играх БРИКС
НБО: Новости Большого округа
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Спортсмен из Ивантеевки Анатолий Гусенков представит страну на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани с 19 по 21 июня.

В течение трех дней участники игр будут состязаться в вольном стиле, плавании на спине, брассе, баттерфляе, комплексном и комбинированном плавании. В каждом виде программы лучшего определят по наименьшему времени прохождения дистанции. Игры стран БРИКС имеют международный уровень. Команду России представит юниорский состав из 44 человек, в том числе из Подмосковья. Воспитанник учебного центра № 5 Ивантеевки вошел в состав сборной по плаванию. Ранее он становился победителем и призером соревнований «Веселый дельфин», «Юность России», Кубок ректора Поволжского ГУФКСиТ.

«Анатолий - мастер спорта, профессионал и боец! Мы уверены, что он не подведет. Желаем нашему пловцу быстрых секунд и легкой воды», - рассказали о спортсмене его коллеги.

Всего на международные соревнования приедут спортсмены из 60 стран мира. Программа включает 27 видов спорта на 17 спортивных объектах города Казани. Для зрителей проведут культурную программу и автограф-сессиями со знаменитыми спортсменами.

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Спортсмены Россия Ивантеевка Пушкино
20 июня 2024, 13:07
Мособлдума внесла изменения в бюджет Подмосковья на 2024 год
Unsplash
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Мособлдума внесла изменения в бюджет Московской области на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующий закон приняли на 88-м заседании.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, изменения связаны с увеличением доходной и расходной частей бюджета. Он отметил, что дополнительные средства направят на здравоохранение, соцсферу, а также строительство социальных объектов.

Доходы бюджета Подмосковья увеличат в текущем году почти на 44 миллиарда рублей. Это предусмотрено, в том числе, благодаря увеличению собственных доходов. При этом, расходы планируется увеличить в 2024 году более чем на 85 миллиардов рублей.

В рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» расходы увеличат на 12,6 миллиарда рублей. В частности, около четырех миллиардов рублей выделят на льготное обеспечение лекарствами, еще около трех миллиардов рублей - на оснащение больниц и поликлиник медоборудованием.

На соцзащиту населения направят 11,7 миллиарда рублей, на строительство и капремонт социальных объектов - почти 36 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Мособлдума

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