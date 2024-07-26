Реабилитационное оборудование закупили для детского сада в Электроуглях

Новое оборудование передали педагогам детского сада центра образования № 30 в Электроуглях. Депутат Олег Кобляков лично курировал этот вопрос.

«Узнав, что детям необходимо специальное оборудование, позаботился о том, чтобы центру выделили 500 тысяч рублей на его приобретение. Кроме того, на эти средства будет установлено специальное ограждение на прогулочной площадке», - сказал Кобляков.

Ранее он помогал учреждению в обустройстве комфортной среды для детей.

Напомним, во время «Умных каникул» школьники из Электроуглей сделали трогательные открытки для участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в госпитале в Дуброво. Олег Кобляков передал подарки военнослужащим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ в регионе завершится к сентябрю.

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