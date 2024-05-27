Разъяснительные работы с жителями СНТ начали проводить в Подмосковье

Масштабный фестиваль робототехники и программирования прошел в Подмосковье. Поучаствовать в конкурсе приехали более 200 участников из разных городских округов региона. Ребята с каждым годом демонстрируют все более высокий уровень подготовки, и, конечно, все это стало возможным не без поддержки Московской области. О том, как вырастить юного гения, почему сфера IT набирает все большую популярность и где научиться программировать роботов, 360 рассказал заместитель директора по ИТ и инновациям Областного Технолицея Артемий Гладких.

По его словам, организаторы фестиваля обратились к руководству лицея за помощью в проведении масштабной олимпиады, а лицей с удовольствием предоставил свою площадку.

«Мы полностью поддержали эту инициативу. Дело в том, что основным направлением лицея является инженерная специальность, а также программирование и робототехника, поэтому мы сразу же взяли в работу этот проект. Мы будем продолжать этот опыт», - рассказал Гладких.

Он отметил, что такого успеха удалось добиться, прежде всего, за счет слаженности команды, ведь все: и ребята, и их родители, и организаторы по-настоящему болеют за свое дело. Подготовка была очень сложной - участникам предстояло пройти серьезный отбор, чтобы попасть на региональный этап конкурса. В этом году за победу боролись ребята от шести до 17 лет.

Гладких убежден, что подмосковное правительство стало уделять такое пристальное внимание развитию сферы IT неслучайно - через пять-семь лет спрос на высококлассных программистов роботов возрастет колоссально, а начинать делать первые шаги в профессии уже можно со школьной скамьи.

«В первую очередь талантливого ребенка нужно найти и отметить. И сейчас эта работа построена очень качественно в Подмосковье. Школьники сейчас имеют возможность принимать участие не только в предметных олимпиадах, но также и в различных конкурсах, в том числе творческих. Очень важно находить таких школьников и с ними работать, выводить их уже на тренеров, на специалистов и помогать им определиться с будущей профессией», - пояснил Гладких.

Он добавил, что уровень подготовки школьников растет с каждым годом.

«Сейчас можно увидеть, что школьники седьмого-восьмого класса выполняют реальные задачи, это то, что было доступно раньше только студентам ВУЗов», - подчеркнул педагог.

Вырастить будущего гения информатики можно, уверен Гладких. Родителям стоит обратить внимание на склад ума своего ребенка, на его склонность к точным наукам, прежде всего к математике, ведь, как правило, хороший программист - это хороший математик. Поэтому тренировать логику малыша можно начинать уже с детского сада.

Он подчеркнул, что в будущем на подобные олимпиады станут приезжать и представители компаний, которые ищут сотрудников, и с каждым годом такие фестивали станут масштабнее.

«В этом году в олимпиаде приняли участие более двухсот школьников, а это более сотни команд. Это был самое масштабное событие среди всех олимпиад, которые проводились с 2016 года. Вместе с ребятами приехали еще и их родители. Приезжали целыми семьями, с братьями, сестрами, бабушками и дедушками, и можно сказать, что получился настоящий семейный праздник робототехники», - заключил Гладких.

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