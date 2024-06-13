Развязку на Рогачевском шоссе в Лобне достроят в этом году

«Сейчас асфальт укладывают по основному ходу и на съездах развязки № 10 и № 11 со стороны автодороги „Хлебниково - Рогачево - Луговая“. Параллельно продолжается покраска эстакады через Рогачевское и Краснополянское шоссе», - отметил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, также завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе. Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе. Помимо этого, ожидается, что транспортный объект позволит сократить время выезда из Лобни на десять минут. Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года.

В Минтрансе напомнили, что первый этап Северного обхода Лобни открыли в конце 2022 года. Благодаря ему время въезда и выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут, а в октябре 2023 года запустили движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».